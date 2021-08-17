УПЛ: розклад і результати усіх матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



13 серпня



"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0



Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 серпняСолдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78: Сайядманеш, 65 - Горін, 5315 серпня: Новак, 65 - Борячук, 24Реннан, 45+3 - Спінеллі, 5316 серпняКулаков, 13, Мішньов, 81 (пен.) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путрія, 55 (пен.)18 серпня