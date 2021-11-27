УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Львова" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у ворота "Маріуполя" на 61-й хвилині забив півзахисник Олексій Довгий.



Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.



За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).



На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.



ПФК "Львів" з 16 балами піднявся на десяту позицію



Чемпіонат України з футболу



16-й тур



26 листопада



"Маріуполь" - "Львів" 0:1



Гол: Довгий, 61



27 листопада



14:00 "Минай" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Чорноморець" - "Десна". Трансляція - "Футбол 2"



19:30 "Дніпро-1" - "Ворскла". Трансляція - УНІАН



28 листопада



14:00 "Інгулець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Рух" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Колос" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"



29 листопада



19:30 "Олександрія" - "Зоря"





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