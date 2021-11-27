УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
У 16-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Минаю", а "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Львова" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у ворота "Маріуполя" на 61-й хвилині забив півзахисник Олексій Довгий.
Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.
За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).
На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.
ПФК "Львів" з 16 балами піднявся на десяту позицію
Чемпіонат України з футболу
16-й тур
26 листопада
"Маріуполь" - "Львів" 0:1
Гол: Довгий, 61
27 листопада
14:00 "Минай" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Чорноморець" - "Десна". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Дніпро-1" - "Ворскла". Трансляція - УНІАН
28 листопада
14:00 "Інгулець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Рух" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"
29 листопада
19:30 "Олександрія" - "Зоря"
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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