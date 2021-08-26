УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру чемпіонату України з футболу
У 6-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Колоса", а "Шахтар" зустрінеться з "Минаєм"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" після перемоги над "Десною" очолило турнірну таблицю. У киян 13 очок. Слідом йдуть "Шахтар" і "Десна", у них по 12 балів.
Четверте місце за полтавською "Ворсклою" (11 пунктів).
Останнє місце у "Маріуполя" у якого лише 1 бал після 5-го туру.
Українська Прем'єр-ліга
6-й тур
27 серпня
19:30 "Чорноморець" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"
28 серпня
14:00 "Інгулець" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"
17:30 "Металіст 1925" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Динамо" - "Колос". Трансляція - "2+2"
29 серпня
14:00 "Десна" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Минай" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Зоря" - "Ворскла". Трансляція - "УНІАН"
19:30 "Рух" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
- 21 серпня донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу.
- 22 серпня в іншому матчі 5-го туру луганська "Зоря" перемогла "Маріуполь".
- У центральному матчі 5-го туру УПЛ київське "Динамо" розгромно перемогло чернігівську "Десну".
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