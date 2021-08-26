УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Динамо" після перемоги над "Десною" очолило турнірну таблицю. У киян 13 очок. Слідом йдуть "Шахтар" і "Десна", у них по 12 балів.



Четверте місце за полтавською "Ворсклою" (11 пунктів).



Останнє місце у "Маріуполя" у якого лише 1 бал після 5-го туру.



Українська Прем'єр-ліга



6-й тур



27 серпня



19:30 "Чорноморець" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"

28 серпня14:00 "Інгулець" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 2"17:30 "Металіст 1925" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"​​​​​29 серпня14:00 "Десна" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"19:30 "Зоря" - "Ворскла". Трансляція - "УНІАН"​​​​​​​19:30 "Рух" - "Львів". Трансляція - "Футбол 1"​​​​​​​

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