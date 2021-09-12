УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 7-го туру
За підсумками 7-го туру чемпіонату України з футболу зберігся відрив "Динамо" від "Шахтаря" у 3 очка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 7-му турі перемогло у Харкові "Металіст 1925" - 2:0. "Шахтар" у Києві з аналогічним рахунком розібрався з "Дніпром-1".
Кияни набрали 19 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" залишився на відстані у 3 очка від динамівців.
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- У суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
- Тим часом "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" та повернувся на другу позицію.
- 12 вересня "Минай" зіграв на своєму полі внічию 2:2 з "Чорноморцем".
- Також у неділю "Колос" вдома несподівано поступився "Маріуполю".
- В заключному матчі 7-го туру "Ворскла" у Полтаві зіграла внічию 2:2 з "Десною".
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