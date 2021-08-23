УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Динамо" після перемоги над "Десною" очолило турнірну таблицю. У киян 13 очок. Слідом йдуть "Шахтар" і "Десна", у них по 12 балів.



Четверте місце за полтавською "Ворсклою" (11 пунктів).



Останнє місце у "Маріуполя" у якого лише 1 бал після 5-го туру.





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