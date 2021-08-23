УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
Після 5-го туру УПЛ "Динамо" знаходиться на першому місці, а "Шахтар" йде другим
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" після перемоги над "Десною" очолило турнірну таблицю. У киян 13 очок. Слідом йдуть "Шахтар" і "Десна", у них по 12 балів.
Четверте місце за полтавською "Ворсклою" (11 пунктів).
Останнє місце у "Маріуполя" у якого лише 1 бал після 5-го туру.
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
- 21 серпня донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу.
- 22 серпня в іншому матчі 5-го туру луганська "Зоря" перемогла "Маріуполь".
- У центральному матчі 5-го туру УПЛ київське "Динамо" розгромно перемогло чернігівську "Десну".
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