УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після всіх матчів першого кола чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.



За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).



На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 9 набраних балів.





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