УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після всіх матчів першого кола чемпіонату України
22 листопада був зіграний останній матч 15-го туру Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Динамо" і "Шахтар". У команд по 38 очок, але кияни вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.
За третє місце ведеться боротьба між "Ворсклою" і "Зорею", у яких по 31 балу і СК "Дніпро-1" (29 очок).
На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 9 набраних балів.
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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