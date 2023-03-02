Упродовж доби РФ 87 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено будинки, 11 людей поранені

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонщину. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в ОВА.

Херсон загарбники атакували двічі: у місті пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли 11 мешканців області дістали поранення, серед них – однорічний малюк. Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує".