Упродовж доби РФ 87 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено будинки, 11 людей поранені
1 березня російська армія 87 разів гатила по Херсонській області, унаслідок атак пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, 11 людей поранені, серед них - однорічний малюк
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонщину. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в ОВА.
Херсон загарбники атакували двічі: у місті пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки.
Через російські обстріли 11 мешканців області дістали поранення, серед них – однорічний малюк. Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує".
- Нагадаємо, російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок, є загиблі, з-під завалів врятували 11 мирних жителів.
- У ніч на 2 березня росіяни також атакували дві громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Пошкоджено будинки, аптеку, магазини, котельню дитсадка, лінії електропередачі та водогін.
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