Упродовж доби РФ атакувала Херсонщину 63 рази

Про це поінформували в Херсонській ОВА.

За інформацією адміністрації, упродовж доби 10 лютого росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, зокрема над областю збили 4 БПЛА.

"Херсон російська армія обстрілювала 16 разів – ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки та будівля залізничного вокзалу", - зазначили в пресслужбі.

Так, від російської збройної агресії три мирних жителі отримали поранення.