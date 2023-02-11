Упродовж доби РФ атакувала Херсонщину 63 рази
За добу 10 лютого російська армія гатила по Херсонській області 63 рази, використовуючи артилерію, РСЗВ, міномети, танки та безпілотники
Про це поінформували в Херсонській ОВА.
За інформацією адміністрації, упродовж доби 10 лютого росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, зокрема над областю збили 4 БПЛА.
"Херсон російська армія обстрілювала 16 разів – ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки та будівля залізничного вокзалу", - зазначили в пресслужбі.
Так, від російської збройної агресії три мирних жителі отримали поранення.
- Увечері 10 лютого було зафіксовано рух безпілотників у напрямку кількох областей. Вечірня атака БПЛА по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже 3 години: ППО збила 11 дронів "Шахед". У Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
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