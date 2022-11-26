Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України

Про це інформує на сторінці у твіттері міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан .

"Ми відділили 10 млн доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав Саджан.

Міністр акцентував, що мільйони мирних жителів України перебувають без електроенергії.

"У той час, як Путін продовжує безрозсудно атакувати невинних людей, наша рішучість допомагає Україні тільки зміцнюється", - додав Саджан.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури.

ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

ДСНС після випадків отруєння чадним газом від генераторів наголосила на правилах поводження з приладом.

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