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Головна Світ Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України

Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України

26 листопада, 2022 субота
08:53
Світ

Канада виділила 10 мільйонів канадських доларів, це близько 7,6 млн доларів США, на закупівлю генераторів для України

Про це інформує на сторінці у твіттері міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан .

"Ми відділили 10 млн доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав Саджан.

Міністр акцентував, що мільйони мирних жителів України перебувають без електроенергії.

"У той час, як Путін продовжує безрозсудно атакувати невинних людей, наша рішучість допомагає Україні тільки зміцнюється", - додав Саджан.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.
  • В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.
  • Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.
  • Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.
  • Німеччина планує передати Україні сотню генераторів на понад 13 млн євро, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури. 
  • ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів. 
  • ДСНС після випадків отруєння чадним газом від генераторів наголосила на правилах поводження з приладом. 

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