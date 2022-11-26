Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України
Канада виділила 10 мільйонів канадських доларів, це близько 7,6 млн доларів США, на закупівлю генераторів для України
Про це інформує на сторінці у твіттері міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан .
"Ми відділили 10 млн доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав Саджан.
Міністр акцентував, що мільйони мирних жителів України перебувають без електроенергії.
"У той час, як Путін продовжує безрозсудно атакувати невинних людей, наша рішучість допомагає Україні тільки зміцнюється", - додав Саджан.
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