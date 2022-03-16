Уряд має обмежити діяльність компаній, які до кінця березня не підуть з ринку РФ, - директор Інституту соціально-економічної трансформації

"Нехай ці компанії обирають, на якому ринку залишатись", – наголосив він в етері Espreso.TV.



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Несходовський додав: "Також маємо звертатись до міжнародних партнерів і підтримувати ті кроки, які спрямовані на дискредитацію тих компаній, які продовжують працювати в Росії. Такі компанії фінансують війну проти України, той терор, який ми зараз переживаємо".



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Додамо, Центр протидії дезінформації нагадав українцям декілька міжнародних компаній, які продовжують свою роботу в Росії.

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