Уряд призначив Умєрову ще трьох заступників

Про це повідомили представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та міністр оборони України Рустем Умеров.

Зазначається, що новими заступниками міністра оборони України Рустема Умєрова стали:

Гаврилюк Іван Юрійович;

Фото: armyinform.com.ua

Відомо, що Гаврилюк буде заступником з питань військово-технічної політики.

"Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі надання допомоги у Німеччині, раніше – радник командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики – заступник начальника генерального штабу ЗСУ", - написав про нього Умєров.

Планується, що він буде розглядати такі питання, як розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами.

Кліменков Дмитро Олегович;

Фото: atr.ua

Умєров зазначив, що Кліменков стане заступником з питань закупівель.

Раніше він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". За словами Умєрова, за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів. До цього він працював першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у шведській компанії Еріксон.

"Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель", - зауважив Умєров.

Гайдер Станіслав Мечеславович;

Фото: nazk.gov.ua

За словами міністра оборони Гайдер став заступником з питань інституційного розвитку.

"Керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На попередній посаді займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де були переналаштовані ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін", - йдеться у повідомленні.

Пріоритетом роботи Гайдера стане розбудова стійкої та цілісної інституції міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.