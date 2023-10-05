Уряд призначив Умєрову ще трьох заступників
Кабінет міністрів у четвер, 5 жовтня, призначив ще трьох заступників міністра оборони: Гаврилюка Івана, Гайдера Станіслава та Кліменкова Дмитра
Про це повідомили представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та міністр оборони України Рустем Умеров.
Зазначається, що новими заступниками міністра оборони України Рустема Умєрова стали:
-
Гаврилюк Іван Юрійович;
Фото: armyinform.com.ua
Відомо, що Гаврилюк буде заступником з питань військово-технічної політики.
"Генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі надання допомоги у Німеччині, раніше – радник командувача сил логістики Збройних Сил України та керівник головного управління логістики – заступник начальника генерального штабу ЗСУ", - написав про нього Умєров.
Планується, що він буде розглядати такі питання, як розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами.
-
Кліменков Дмитро Олегович;
Фото: atr.ua
Умєров зазначив, що Кліменков стане заступником з питань закупівель.
Раніше він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". За словами Умєрова, за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів. До цього він працював першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у шведській компанії Еріксон.
"Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель", - зауважив Умєров.
-
Гайдер Станіслав Мечеславович;
Фото: nazk.gov.ua
За словами міністра оборони Гайдер став заступником з питань інституційного розвитку.
"Керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). На попередній посаді займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де були переналаштовані ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін", - йдеться у повідомленні.
Пріоритетом роботи Гайдера стане розбудова стійкої та цілісної інституції міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність.
- Нагадаємо, що 27 вересня Кабінет міністрів України призначив нових трьох заступників міністра оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.75Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе