Уряд схвалив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану: подробиці

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту", - йдеться у повідомленні.

У межах експериментального проєкту буде сформовано перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:

бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року;

не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;

щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства;

підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

Рішення про включення до переліку експортерів ухвалюватимуть протягом трьох робочих днів після подачі заявки в Державний аграрний реєстр.

Постанова набере чинності 10 листопада, до того часу митниця оформлюватиме експорт за чинними процедурами.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Водночас із початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.