Уряд визначив лауреатів премії імені Максима Рильського за 2022 рік
Визначено переможців літературної премії Кабінету Міністрів імені Максима Рильського за 2022 рік
Про це повідомляє Міністерство культури й інформаційної політики України.
За пропозицією Мінкульту й Держкомтелерадіо премію присудили:
- у номінації "За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів" − перекладачу Івану Мегелі – за переклад з німецької на українську мову твору Германа Гессе "Казки, легенди, притчі";
- у номінації "За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу" − письменниці та перекладачці Раїсі Божко (літературний псевдонім - Раїса Карагезян) − за переклад вірменською мовою твору Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я".
Лауреати отримають грошову винагороду до премії у розмірі 20 000 грн.
Довідка. Премія імені Максима Рильського — українська щорічна літературна премія. Її присуджують щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних закордонних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
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