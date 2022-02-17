Усі мають золоту медаль, а я не маю. Ненавиджу, ненавиджу, - росіянка "зірвалась" після того, як посіла друге місце на Олімпіаді-2022

Реакція 17-річної Трусової з'явилась в етері телеканалу Eurosport.



"Ненавиджу всіх. Ненавиджу. Не хочу нічого більше робити у фігурці, ніколи у житті. Ніколи, я ненавиджу цей спорт. Ненавиджу її, ненавиджу все це. Ніколи більше не вийду на лід. Ніколи. Я ненавиджу. Це неможливо, так не можна. Так не можна. Усі мають золоту медаль, всі. А в мене не має. Ненавиджу, ненавиджу, я ненавиджу. Більше ніколи", – сказала російська фігуристка Олександра Трусова до свого тренера.



Сьогодні, 17 лютого, Олександра Трусова посіла друге місце у довільній програмі на Олімпіаді-2022, але поступилася своїй співвітчизниці Ганні Щербаковій.

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