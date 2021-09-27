Усик зізнався, де хотів би провести повторний бій з Джошуа
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що йому байдуже, де відбудеться повторний бій з Ентоні Джошуа
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Усика, він готовий битись хоч у космосі.
"Чи задоволений боєм? А чому я повинен бути незадоволений? У нас перемога, все слава богу. Ми пройшли дуже чудовий шлях. Все чудово, треба відпочити. У реванш я можу битися по-іншому. Чи є різниця де відбудеться реванш? Ні, хоч в космосі", - відзначив Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
- 27 вересня чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що розмовляв українською мовою перед боєм з Ентоні Джошуа через перекладачку.
- Після бою з Джошуа українець Олександр Усик очолив рейтинг кращих боксерів надважкої ваги.
- 27 вересня промоутер Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.
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