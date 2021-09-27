Усик зізнався, де хотів би провести повторний бій з Джошуа

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Усика, він готовий битись хоч у космосі.



"Чи задоволений боєм? А чому я повинен бути незадоволений? У нас перемога, все слава богу. Ми пройшли дуже чудовий шлях. Все чудово, треба відпочити. У реванш я можу битися по-іншому. Чи є різниця де відбудеться реванш? Ні, хоч в космосі", - відзначив Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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