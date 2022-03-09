Уже за декілька днів українці побачать, що ціни на бензин зросли, – аналітик компанії "Нафторинок"

"Не варто панікувати, таке вже відбувалось у світі, та в Україні зокрема. Ціна буде висока до місяця часу, потім усе налагодиться. Думаю, що це тимчасове явище", – сказав він в етері Espreso.TV.

Сіренко додав: "Тепер постачання пального відбувається виключно із Західних кордонів. Проте через те, що у всьому світі відмовляються від російської нафти та нафтопродуктів, ціна бареля нафти пішла вгору. Українці побачать це вже за декілька днів на цінниках на АЗС. Наразі гуртова ціна бензину та дизельного пального перевищу 40 грн за літр, а на заправках ви бачите 37-38 грн. Не варто панікувати, таке вже відбувалось у світі, та в Україні зокрема. Ціна буде висока до місяця часу, потім усе налагодиться. Думаю, що це тимчасове явище", – сказав аналітик.

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Додамо, що низка країн світу починає відмовлятись від російської нафти та нафтопродуктів. Зокрема Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

8 березня, президент Байден оголосив про повну заборону США на імпорт російської нафти та газу.

Найбільші нафтові компанії Австралії припинили купувати російську нафту.

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