В атаки на Авдіївку противник відправляє піхоту без автоматів та бронежилетів, - "Легіон Свободи"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в Авдіївці важка та критична, ворог здійснює серйозні наступальні дії на місто. За період осіннього наступу противника офіційно Генштабом було оголошено про втрати окупантів – 15 тис. особового складу. Тобто атакуючи невеличке місто Авдіївка, яке до повномасштабного вторгнення мало населення 30 тис., тільки за ці два місяці росіяни поклали там 15 тис. Треба розуміти, що до початку цього осіннього наступу вони десь так само втратили. Відповідно, армія РФ вже втратила до 30 тис. вбитими, наступаючи на Авдіївку. Задача, яку поставило їхнє політичне керівництво, заволодіти Авдіївкою до виборів чи виступів їхнього плішивого лідера, загарбники будуть виконувати та жертвувати величезною кількістю піхоти", - прокоментував офіцер "Легіону Свободи.

За його словами, противник намагається знайти будь-які лазівки та слабозахищені частини на лінії фронту. Крім того, зараз почалося застосування техніки, бо за погодних умов та м'яких ґрунтів окупанти залучали 1-3 одиниці техніки, а нині вже відновлюється рух колонами у кількості 10-15 одиниць.

"Щодо ворожої піхоти, то ці приблизні втрати у 30 тис. під час наступів на Авдіївку, для противника не мають ніякого значення. Вже є інформація, що по лінії фронту ворог висилає свою піхоту без автоматів, бронежилетів та касок, даючи їм задачу: там лежать "убітиє соотєчествєннікі", біжить і забирайте у них автомати, одягайте їхні каски та бронежилети. Ми вже спостерігаємо на деяких ділянках фронту саме такі штурми, коли відправляються російські вояки без зброї, бронежилетів, касок. Щодо живої сили, то на мою думку, оці 40 тис., які прибули у Донецьк для штурму Авдіївки, то це просто 40 тис. ще живих окупантів", - зауважив Максим Морозов.