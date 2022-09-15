В Азербайджані заблокували TikTok, аби "зберегти військові таємниці"

Відповідну заяву опубліковано на сайті служби держбезпеки країни.

"Ресурс соціальної мережі TikTok публікує інформацію, яка кидає тінь на успіхи нашої армії, містить військову таємницю і спрямована на створення в суспільстві хибної думки. Тому було прийнято рішення про тимчасове обмеження діяльності соціальної мережі TikTok на території Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу".

14 вересня Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

В Єревані відбулась масова акція протесту. Люди ламали ворота парламенту, вимагаючи імпічменту Пашиняна

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