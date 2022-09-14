Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС і відео на YouTube.

Люди зібралися біля будівлі парламенту та вимагають відставки Нікола Пашиняна.

На проспекті Баграмяна учасники протесту скандують "Нікол – зрадник" та вимагають відставки прем'єра. Після того, як з'явилася інформація про те, що готується новий пакет документів з Азербайджаном, акція набула стихійного характеру – людей стає дедалі більше щогодини.

Всі демонстранти в Єревані планують об'єднатися в одну ходу. На даху уряду вже помітили снайперів. За останніми даними, натовп починає ламати ворота парламенту.

Пашинян звернувся до громадян Вірменії та запевнив, що жодних документів із Азербайджаном не підписував і підписувати не планує.

Учасники акції протесту закликають депутатів парламенту вийти на роботу і оголосити імпічмент Ніколі Пашиняну. Одна з організаторів мітингу Карін Тоноян звернулася з такою вимогою до депутатів фракцій "Вірменія" і "Маю честь".

"Ми чекаємо депутатів. Вони мусять прийти у парламент і підписати документи для оголошення імпічменту", - сказала вона.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу".

14 вересня Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.