В Єревані масова акція протесту. Люди ламають ворота парламенту, вимагають імпічменту Пашиняна
Увечері 14 вересня розпочалася масштабна акція протесту
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС і відео на YouTube.
Люди зібралися біля будівлі парламенту та вимагають відставки Нікола Пашиняна.
На проспекті Баграмяна учасники протесту скандують "Нікол – зрадник" та вимагають відставки прем'єра. Після того, як з'явилася інформація про те, що готується новий пакет документів з Азербайджаном, акція набула стихійного характеру – людей стає дедалі більше щогодини.
Всі демонстранти в Єревані планують об'єднатися в одну ходу. На даху уряду вже помітили снайперів. За останніми даними, натовп починає ламати ворота парламенту.
Пашинян звернувся до громадян Вірменії та запевнив, що жодних документів із Азербайджаном не підписував і підписувати не планує.
Учасники акції протесту закликають депутатів парламенту вийти на роботу і оголосити імпічмент Ніколі Пашиняну. Одна з організаторів мітингу Карін Тоноян звернулася з такою вимогою до депутатів фракцій "Вірменія" і "Маю честь".
"Ми чекаємо депутатів. Вони мусять прийти у парламент і підписати документи для оголошення імпічменту", - сказала вона.
- Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
- Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
- 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
- Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу".
- 14 вересня Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.
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