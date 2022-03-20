"В батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено": СБУ вчергове перехопила розмови окупантів
СБУ перехопила інформацію про чергову "секретну тактику" російських загарбників: хочуть втекти "з мінімальними втратами"
Інформацію повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
У перехопленій розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.
"Славетна армія Путіна» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – "ТІ-КА-ТИ". Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників", - сказав речник СБУ.
- Нагадаємо, російські військові калічать себе, щоб не воювати з Україною.
- У перехоплених телефонних розмовах окупанти розповідають про обстріли мирного населення.
- Окупанти шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.
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