"В батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено": СБУ вчергове перехопила розмови окупантів

Інформацію повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



У перехопленій розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.



"Славетна армія Путіна» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – "ТІ-КА-ТИ". Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників", - сказав речник СБУ.



Нагадаємо, російські військові калічать себе, щоб не воювати з Україною.

У перехоплених телефонних розмовах окупанти розповідають про обстріли мирного населення.

Окупанти шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.