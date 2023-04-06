В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули
В середу, 5 квітня, чоловік з сокирою проник у дитячий садок – у результаті нападу загинули четверо дітей, ще четверо – отримали поранення
Про це повідомляє CNN.
За даними правоохоронців, чоловік перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом здався поліції.
В результаті нападу 25-річного чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.
Цей інцидент стався в Блюменау, що на півдні Бразилії.
- Нагадаємо, що в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Загинули троє дітей та троє дорослих.
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