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Головна Світ В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули

В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули

6 квітня, 2023 четвер
02:17
Світ У Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок

В середу, 5 квітня, чоловік з сокирою проник у дитячий садок – у результаті нападу загинули четверо дітей, ще четверо – отримали поранення

Про це повідомляє CNN.

За даними правоохоронців, чоловік перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом здався поліції.

В результаті нападу 25-річного чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.

Цей інцидент стався в Блюменау, що на півдні Бразилії.

  • Нагадаємо, що в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Загинули троє дітей та троє дорослих.
Кримінал
Бразилія
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