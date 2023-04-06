В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули

Про це повідомляє CNN.

За даними правоохоронців, чоловік перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом здався поліції.

В результаті нападу 25-річного чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.

Цей інцидент стався в Блюменау, що на півдні Бразилії.