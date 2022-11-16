В ЄС впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, - посол Садось
Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що усі країни Європейського союзу впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, який призвів до загибелі мирних жителів
Про це повідомляє посольське видання WNP з посиланням на заяву Садося.
"Усі країни-учасниці підкреслили, що Росія несе пряму відповідальність за вчорашню трагедію, за загибель двох громадян Польщі. Це результат російської агресії проти України", - підкреслив він.
За словами Садося, вчорашня трагедія у Польщі є прямим наслідком масованого ракетного обстрілу України та інфраструктури. При цьому посол заявив, що ракетний удар був і є темою номер один в ЄС, зокрема і на засіданні Комітету постійних представників.
"Усі країни-члени висловили свою повну підтримку та солідарність з польським урядом і польською владою в поточній ситуації", - сказав він.
- 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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