Про це повідомляє посольське видання WNP з посиланням на заяву Садося.

"Усі країни-учасниці підкреслили, що Росія несе пряму відповідальність за вчорашню трагедію, за загибель двох громадян Польщі. Це результат російської агресії проти України", - підкреслив він.

За словами Садося, вчорашня трагедія у Польщі є прямим наслідком масованого ракетного обстрілу України та інфраструктури. При цьому посол заявив, що ракетний удар був і є темою номер один в ЄС, зокрема і на засіданні Комітету постійних представників.

"Усі країни-члени висловили свою повну підтримку та солідарність з польським урядом і польською владою в поточній ситуації", - сказав він.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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