В ISW не вірять у ескалацію між РФ та НАТО через ракети над Румунією
Прольоти російських ракет над Румунією, мабуть, не спровокують ескалацію між Росією та країнами НАТО
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Війська РФ випустили дві крилаті ракети з акваторії Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти до повітряного простору України.
Масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України, такі як вчорашні прольоти через повітряний простір, або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року.
За оцінкою ISW, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. Експерти ISW також вважають, що президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.
- Також сьогодні ISW зазначив, що на думку експертів невдачі під Вугледаром свідчать про погану підготовку мобілізованих та інституційні проблеми армії РФ.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 10 лютого вкотре масово обстріляли Україну. Дві ракети, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Кишинів підтвердив цю інформацію, а Бухарест – спростував.
- США запевнили, що поки не фіксують будь-якої загрози для Румунії та Молдови після того, як у їхньому повітряному просторі було виявлено російські ракети.
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