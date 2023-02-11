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В ISW не вірять у ескалацію між РФ та НАТО через ракети над Румунією

11 лютого, 2023 субота
05:59
війна з Росією НАТО

Прольоти російських ракет над Румунією, мабуть, не спровокують ескалацію між Росією та країнами НАТО

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Війська РФ випустили дві крилаті ракети з акваторії Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти до повітряного простору України.

Масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України, такі як вчорашні прольоти через повітряний простір, або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року.

За оцінкою ISW, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. Експерти ISW також вважають, що президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

  • Також сьогодні ISW зазначив, що на думку експертів невдачі під Вугледаром свідчать про погану підготовку мобілізованих та інституційні проблеми армії РФ.
  • Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 10 лютого вкотре масово обстріляли Україну. Дві ракети, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Кишинів підтвердив цю інформацію, а Бухарест – спростував.
  • США запевнили, що поки не фіксують будь-якої загрози для Румунії та Молдови після того, як у їхньому повітряному просторі було виявлено російські ракети.
Росія
НАТО
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