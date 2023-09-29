В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
Російський диктатор Володимир Путін провів демонстративну зустріч Рамзаном Кадировим, аби засвідчити власну підтримку голові Чечні
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що Путін та Кадиров зустрілися 28 вересня на тлі припущень щодо поганого стану здоров’я голови Чечні. Під час зустрічі президент РФ високо оцінив "успіхи" кадирівців на фронті в Україні та похвалив Кадирова за "відсутність проблем" у Чечні.
"Зустріч відбулася на тлі негативної громадської реакції через кадри, на яких син чеченського очільника б’є затриманого за спалення Корану. Вона є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після заколоту вагнерівців 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, попри останні події", - підсумували в ISW.
Чутки про хворобу Кадирова: що відомо
Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами, голова Чечні перебуває у важкому стані.
Згодом у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому він спростовує інформацію про свій важкий стан.
18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.
Водночас росЗМІ вже почали поширювати інформацію про можливих наступників Кадирова.
28 вересня Володимир Путін та Рамзан Кадиров провели зустріч під час якої голова Чечні похвалився нібито "успіхами" на війні в Україні.
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