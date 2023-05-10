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В ISW сказали, що хотіла показати Росія останньою серією ракетних ударів по Україні

10 травня, 2023 середа
06:24
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Останньою серією ракетних ударів по території України росіяни прагнуть показати, що стримують майбутній український контрнаступ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч проти 9 травня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних ударів по Україні. Генштаб ЗСУ повідомив, що українська протиповітряна оборона збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 з 17 ракет Х-101/Х-555, які були запущені Росією.

Натомість міністерство оборони Росії заявляло, що начебто війська завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно вразивши всі цілі.

"Російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії", - йдеться у повідомленні.

  • Пізно ввечері понеділка, 8 травня, російська армія атакувала Дніпропетровщину – в області працювала протиповітряна оборона. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка.
  • Під ранок 9 травня на Київщині ППО збила біля десятка ворожих ракет: у Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. В області також знайшли уламки ворожих цілей. Натомість Черкащину Росія атакувала двома ракетами.
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