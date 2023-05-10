Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч проти 9 травня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних ударів по Україні. Генштаб ЗСУ повідомив, що українська протиповітряна оборона збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 з 17 ракет Х-101/Х-555, які були запущені Росією.

Натомість міністерство оборони Росії заявляло, що начебто війська завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, успішно вразивши всі цілі.

"Російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії", - йдеться у повідомленні.