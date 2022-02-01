В Італії знайшли зброю і шоломи часів морської битви при Алалії VI століття до нашої ери

Про це повідомляє ANSA.

"Були знайдені стіни та залишки найбільш архаїчного храму, датованого VI століттям до нашої ери, з мальованою керамікою та складом зброї, включаючи два шоломи, один з яких етруський і, ймовірно, відібраний у їхніх ворогів у битві при Алалії на Корсиці", - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що це була перша велика морська битва, де греки здобули перемогу над етрусками та їхніми карфагенськими союзниками.

Генеральний директор італійських музеїв Массімо Осанна заявив, що ця знахідка "проливає нове світло на історію потужної грецької колонії".



У Міністерстві культури Італії також зазначили, що розкопки показали, наскільки важливо далі інвестувати у подібні дослідження.

Як повідомлялося раніше, у скелях на Кавказі знайшли мумію жінки XVIII-IV ст. до нашої ери.



