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В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух, є постраждалі

15 серпня, 2023 вiвторок
11:48
Світ В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух

Потужний вибух пролунав у ніч проти 15 серпня на оборонному заводі (ТААС) у промзоні Рамат ха-Шарона в Ізраїлі

Про це повідомило видання Vesty.co.il.

Зазначається, що 30-річного чоловіка госпіталізовано у тяжкому стані.

Як повідомляють очевидці, на місці події спостерігався яскравий спалах світла. У Службі пожежної охорони заявили, що спалах взято під контроль і немає загрози витоку шкідливих матеріалів. Причини інциденту розслідує спеціальна комісія.

В поліції також повідомили, що вибух стався близько 01:40, на місце прибули велика кількість служб порятунку. Для гасіння пожежі, що виникла на місці вибуху, було мобілізовано пожежників з декількох районів.

Зазначається, що у 2019 році також повідомлялося про вибух на території заводу концерну "Таасія цваїт" (Оборонна промисловість).

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Суспільство
Ізраїль
Військові новини
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