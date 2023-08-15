В Ізраїлі на оборонному заводі стався потужний вибух, є постраждалі
Потужний вибух пролунав у ніч проти 15 серпня на оборонному заводі (ТААС) у промзоні Рамат ха-Шарона в Ізраїлі
Про це повідомило видання Vesty.co.il.
Зазначається, що 30-річного чоловіка госпіталізовано у тяжкому стані.
Як повідомляють очевидці, на місці події спостерігався яскравий спалах світла. У Службі пожежної охорони заявили, що спалах взято під контроль і немає загрози витоку шкідливих матеріалів. Причини інциденту розслідує спеціальна комісія.
В поліції також повідомили, що вибух стався близько 01:40, на місце прибули велика кількість служб порятунку. Для гасіння пожежі, що виникла на місці вибуху, було мобілізовано пожежників з декількох районів.
Зазначається, що у 2019 році також повідомлялося про вибух на території заводу концерну "Таасія цваїт" (Оборонна промисловість).
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