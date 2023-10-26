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В Ізраїлі загинув 21 українець, у Газі - 3, серед них є діти, - МЗС

26 жовтня, 2023 четвер
12:01
Війна в Ізраїлі Ізраїль обстріл

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наразі є підтверджена інформація про загибель 21 українця в Ізраїлі, ще троє загинули в секторі Гази

Про це Ніколенко повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна. 

"На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом наразі маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У секторі Гази - троє загиблих (двоє дітей і доросла людина), а також шестеро поранених, із яких троє дітей", - зазначив Ніколенко.

Він також поінформував, що українські громадяни зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу. 

Наразі також відомо про 357 громадян України, з яких 208 жінок, які хочуть евакуюватися з Гази: з ними підтримують зв'язок українські дипломати. 

"Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні сектора Гази та Єгипту поки що не працює. Можливості виїхати поки що немає. Це стосується не лише наших громадян, а й громадян інших країн", - наголосив Ніколенко.

Речник додав, що українське та іноземні МЗС працюють над отриманням дозволу для якнайшвидшого вивезення людей. 

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

У неділю, 8 жовтня, стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України..

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України. Також з Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

23 жовтня Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, зазначив, що евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Суспільство
Україна
Ізраїль
Сектор Гази
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