Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Потрібно розуміти одну цікаву річ, повʼязану з вчорашньою ракетною атакою по Україні. Я не вірю, що Китай не знав про масований ракетний удар по території України. Так само як і про повномасштабне вторгнення. І, на жаль, зараз все так виглядає. що Росія зробила певну послугу для Китаю. Зокрема, своєю ракетною атакою по Україні Росія намагається посунути рамки дозволеного для ядерної держави", - пояснив Бурковський.

Аналітик переконаний, що дії Росії можуть розв'язати руки Китаю щодо війни проти Тайваню

"Якщо Росію не буде покарано за ці ракетні удари по території України, то це означатиме, що Китай з неядерними сусідами може собі дозволяти подібні речі. Тобто діяти агресивно та нищити критичну інфраструктуру своїх сусідів. Звісно в першу чергу це стосується Тайваню", - додав він.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.

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