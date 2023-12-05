В компанії з Гітлером, Сталіним та бен Ладеном: Кислиця про Путіна в переліку претендентів на "Людину року" від Time
Постійний представник України при ООН Сергія Кислиця прокоментував внесення президента РФ Путіна до переліку претендентів на звання "Людина року" за версією журналу Time
Про це він написав у соцмережі Х.
Журнал Time 2 січня 1939 року назвав Адольфа Гітлера "Людиною року" за попередній рік, зазначив Кислиця. "Гітлер став у 1938 році найбільшою загрозливою силою, з якою сьогодні стикається демократичний, волелюбний світ", - так пояснив журнал свій вибір.
Відтоді Time відзначав і інші суперечливі постаті, такі як Йосип Сталін, Усама бен Ладен, аятола Хомейні та Володимир Путін, зазначив Кислиця.
Журнал стверджує, що обирає претендентів, аналізуючи, наскільки широко про них розповідали ЗМІ впродовж року.
"За цією логікою, що більше висвітлення, то більше визнання", - зауважив постпред. Він нагадав, що після визнання Гітлера "Людиною року" в 1938 році було вторгнення в Польщу, а після аналогічного визнанням Путіна у 2007-му сталося вторгнення в Грузію у 2008 році.
"Можна замислитися над тим, чи є таке "визнання" морально прийнятним, і яким цілям воно сприяє", - додав Кислиця, наголосивши, що було б трагічно, якби у 2024-му повторилися сценарії 1938-1939, 2007-2008 років.
Дипломат також пояснив, що його "новорічним побажанням, яке поділяють багато людей по всьому світу", є перекреслений портрет Путіна а-ля Гітлер на обкладинці Time від 7 травня 1945 року.
- Людиною року 2022 стали президент Володимир Зеленський і "дух України".
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