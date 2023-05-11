Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, цитує CNN Türk.

"Фактично продовження ("зернової угоди" – ред.) було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати", - запевнив міністр.

Чавушоглу побував з візитом у Москві, де мав зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та "зерновій ініціативі".