В МЗС Туреччини розраховують, що "зернову угоду" вдасться продовжити мінімум на 2 місяці
Дію "зернової ініціативи" щодо експорту української агропродукції Чорним морем можуть продовжити щонайменше на 2 місяці
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, цитує CNN Türk.
"Фактично продовження ("зернової угоди" – ред.) було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати", - запевнив міністр.
Чавушоглу побував з візитом у Москві, де мав зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та "зерновій ініціативі".
- Нагадаємо, у Стамбулі на 10-11 травня заплановані переговори щодо роботи "зернового коридору" для експорту агропродукції з України.
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