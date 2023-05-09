У Туреччині анонсують нові переговори щодо продовження "зернової угоди"
У Стамбулі на 10-11 травня заплановані нові переговори щодо роботи "зернового коридору" для експорту агропродукції з України
У Стамбулі на 10-11 травня заплановані нові переговори щодо роботи "зернового коридору" для експорту агропродукції з України
Про це 9 травня заявило Міністерство оборони Туреччини, інформує "Радіо Свобода".
Відомство анонсує двосторонні та багатосторонні зустрічі 10 та 11 травня між представниками України, ООН і Росії. У них планують обговорити:
- продовження угоди про Чорноморську зернову ініціативу для експорту сільськогосподарської продукції з України, який є життєво важливою для глобальної харчової безпеки;
- безпечну евакуацію турецьких суден та екіпажів, які "застрягли в українських портах" через бойові дії.
Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що Росія блокує реєстрацію та інспекції вхідного флоту, який експортує зерно з України, таким чином блокуючи сам експорт.
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. І з того часу декілька разів продовжувалась.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- 26 квітня Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Унаслідок блокування судна не змогли покинути українські порти.
- Станом на 8 травня у територіальних водах Туреччини на інспекцію очікують 90 суден з української агропродукцією, оскільки Росія відмовляється реєструвати та інспектувати їх.
- Сьогодні, 9 травня, ініціатива відновила роботу в результаті зусиль з боку Туреччини.
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