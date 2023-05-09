У Туреччині анонсують нові переговори щодо продовження "зернової угоди"

У Стамбулі на 10-11 травня заплановані нові переговори щодо роботи "зернового коридору" для експорту агропродукції з України

Про це 9 травня заявило Міністерство оборони Туреччини, інформує "Радіо Свобода".

Відомство анонсує двосторонні та багатосторонні зустрічі 10 та 11 травня між представниками України, ООН і Росії. У них планують обговорити:

продовження угоди про Чорноморську зернову ініціативу для експорту сільськогосподарської продукції з України, який є життєво важливою для глобальної харчової безпеки;

безпечну евакуацію турецьких суден та екіпажів, які "застрягли в українських портах" через бойові дії.

Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що Росія блокує реєстрацію та інспекції вхідного флоту, який експортує зерно з України, таким чином блокуючи сам експорт.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. І з того часу декілька разів продовжувалась.