Про це повідомляє йдеться на сайті відомства.

Так, передані Україні бойові машини піхоти будуть у такій же кількості бойових машин німецького виробництва Marder.

БМП -1 були отримані Грецією ще у 1994 році зі Східної Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив нові кругові поставки військової техніки. Німеччина передасть Греції свої бойові машини піхоти, натомість Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb