В обмін на техніку з Німеччини: Греція підтвердила відправку в Україну БМП
У Міноборони Греції підтвердили заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо відправки в Україну БМП-1
Про це повідомляє йдеться на сайті відомства.
Так, передані Україні бойові машини піхоти будуть у такій же кількості бойових машин німецького виробництва Marder.
БМП -1 були отримані Грецією ще у 1994 році зі Східної Німеччини.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив нові кругові поставки військової техніки. Німеччина передасть Греції свої бойові машини піхоти, натомість Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва.
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