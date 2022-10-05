Про це йдеться на facebook-сторінці ОК "Південь".

"Нагадаємо, що при наближенні дрона-камікадзе, як правило в повітрі чутно роботу його двигуна, звук схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Варто оцінити обставини навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів, будівель, оздоблених великою кількістю скла та декоративних елементів. Знайдіть укриття, де перечекати. Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, не наражайте себе на зайву небезпеку, не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони та перевіреним джерелам інформації", - пишуть в ОК.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

На нещодавно звільнених територіях Херсонської області підрозділи Сил оборони зараз закріплюють позиції та проводять стабілізаційні заходи.

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