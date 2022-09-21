В ОК "Південь" попереджають українців про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі
Оперативне командування "Південь" попередило, що у Чорному морі вирує шторм і через це українцям, які живуть біля узбережжя, загрожує мінна небезпека
Про це оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.
Станом на кінець доби, 20 вересня, у Чорному морі маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів. Серед них 3 надводних ракетоносії, які тримають напоготові 24 ракети "Калібр". На чергуванні також присутні 2 великих десантних кораблі разом з десантним катером.
"Той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту. Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об’єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога, будьте пильними і обережними. В морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека. На жаль, актуальними є і ракетні удари. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто", - наголошують в ОК "Південь".
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