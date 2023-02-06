В ООН обговорять порушення прав людини через війну в Україні

Про це на засіданні Ради Безпеки сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє видання Укрінформ.

"Наближається рік, відколи Росія почала повномасштабну війну й занурила центр європейського континенту в насильство, кровопролиття і розруху. Тож у фокусі нашої уваги мають бути потреби й страждання людей", – зазначив він.

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Окрім цього, відомо, що Кислиця також запросив дипломатів узяти участь у заході та "зайняти рішучу позицію щодо нагальної необхідності припинення агресії РФ, виведення російських військ з України й припинення величезних людських страждань" у нашій країні та за її межами.