В ООН обговорять порушення прав людини через війну в Україні
Україна спільно з більш як 30 державами ініціює проведення 22 лютого в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заходу, який присвячений грубим порушенням прав людини через російську війну
Про це на засіданні Ради Безпеки сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє видання Укрінформ.
"Наближається рік, відколи Росія почала повномасштабну війну й занурила центр європейського континенту в насильство, кровопролиття і розруху. Тож у фокусі нашої уваги мають бути потреби й страждання людей", – зазначив він.
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Окрім цього, відомо, що Кислиця також запросив дипломатів узяти участь у заході та "зайняти рішучу позицію щодо нагальної необхідності припинення агресії РФ, виведення російських військ з України й припинення величезних людських страждань" у нашій країні та за її межами.
- 2 лютого стало відомо, що рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати, присвячені річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
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