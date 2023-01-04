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В ОП розповіли про очікування від чергової зустрічі у форматі "Рамштайн": будуть сильні рішення щодо підсилення оборонних потреб України

4 січня, 2023 середа
06:49
війна з Росією Володимир Зеленський

Від нової зустрічі у форматі "Рамштайн" очікують сильних новин і рішень союзників, які підсилять оборонні потреби України

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Він зазначив, що нещодавні розмови президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Канади, Великої Британії, Нідерландів і Норвегії принесуть плюси в усьому.

Так, за його словами, варто очікувати сильних новин і рішень від країн-партнерів. Вони з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики підсилять оборонні потреби України. Зокрема, найближчими днями Зеленський проведе низку додаткових розмов з іноземними лідерами для підсилення оборонної спроможності України.

"Слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - написав Сибіга.

  • 16 листопада 2022 року відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданнях залишається захист українського неба.
  • А міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.
  • 3 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади запевнив, що країна не припинятиме надання Україні військової, фінансової та іншої допомоги для захисту від агресії РФ.

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