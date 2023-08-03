Про це в коментарі LIGA.net сказала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, у травні президент ПАРЄ Тіні Кокс сказав, що Україна повинна готуватися до майбутніх президентських і парламентських виборів.

"Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите. Тож це вам треба розв’язати цей виклик", – сказав глава ПАРЄ.

Коментуючи цю заяву Кокса, Айвазовська сказала, що Захід не схиляє Україну до виборів під час війни.

"Я брала в нього коментар, і він чітко сказав, що лише Україна може визначити, коли та за яких умов проводитимуться вибори. Але оскільки Україна прагне до демократії, то вона не може навіть під час війни не займатися процесом підготовки повоєнних виборів", - сказала голова правління "Опори".

Також Айвазовська була присутня на конференції Ради Європи у швейцарському парламенті, й там ішлося про те, як організувати повоєнні вибори.

"Ані депутати Парламентської асамблеї Ради Європи, ані представники секретаріату виконавчої структури Ради Європи не схиляли, не говорили, що Україна під час війни повинна організувати вибори. Всі дискусії ведуться про те, як повоєнні вибори в Україні можуть бути організовані з метою максимальної інклюзії громадян України в цей процес", - наголосила вона.

Айвазовська переконана, що підготовку до виборів після перемоги потрібно починати вже зараз, аби не бути схожими на східного сусіда з його авторитарним режимом управління країною.

Що кажуть в Україні про вибори під час війни

28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс. А вже 3 серпня він сказав, що вибори можливі лише після перемоги.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю.