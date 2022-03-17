В штаб ЗСУ прийшов п’ятикласник Микола, щоб отримати зброю і стати до лав Збройних сил, – мер Борисполя
Володимир Борисенко зауважив, що такі випадки непоодинокі
"Два дні тому в комендантську годину в штаб ЗСУ прийшов п’ятикласник Микола, аби отримати зброю і стати до лав Збройних сил. Це просто..Таку країну не перемогти. Насправді такі випадки непоодинокі. До військкомату звертались особи, які не досягли повнолітнього віку. Окрім того, сила-силенна дівчат хоче захищати Україну", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Також Борисенко зауважив, що в Києві все спокійно: У Києві все "4-5-0". Є моменти наступу з броварського напрямку. Ворог продовжує наступати, але вже не так активно і не такими великими групами, проте є поодинокі випадки є. В цих населених пунктах окупанти повністю деморалізовані, вони не знають, що їм робити, отримують вказівки, але виконувати їх не хочуть. Також вони отримують певну відповідь, коли висовуються, відтак ховають носа або відправляються на той світ".
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Борисенко додав, є непідтверджена інформація, що в окупантів планується ротація – це дійсно може бути загрозою: "У всьому решта – тримаємо оборону. Міста навколо Києва згуртовані, в нас є чітка комунікація, чітко усвідомлюємо що і як робимо", – наголосив він.
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