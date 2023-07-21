Про це інформує Politico.

План виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на закупівлю та передачу зброї для України та навчання українських сил було включено до порядку денного минулого четверга, коли міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі. Проте Угорщина заперечила проти фонду, поки Україна не виключить угорський банк OTP зі свого списку спонсорів війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не буде виділяти більше грошей для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для субсидування постачання зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов'язання EPF до того, як OTP буде вирішено", - сказав Сіярто.