В України є рік, щоб підготуватись до можливої зупинки допомоги від США, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що питання допомоги Україні потрапило в перелік тих питань, що на 45 днів виносяться за дужки в США, є дуже поганим сигналом. Проте це не означає, що завтра ми вже не будемо отримувати допомогу від США. Тому Росія може не напружуватися, адже їхня головня стратегія полягає в очікування другого пришестя Трампа в США. В Росії розуміють, що в основному бюджеті США все ж допомога Україні буде продовжена", - пояснив Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" наголосив, що Україна має готуватись до різних сценаріїв розвитку подій.

"Зараз існує в США можливі дві крайності. По-перше, Україні можуть повністю зупинити виділяти будь-яку допомогу, чого хочуть прихильник Трампа. По-друге, Україні можуть збільшити допомогу для того, щоб гарантувати нам перемогу у цій війні у 2024 році. На мою думку, обидва ці варіанти не спрацюють. Найбільш вірогідним варіантом розвитку подій буде збереження підтримки приблизно на рівні поточного року. А от далі нам ніхто нічого не гарантує. Тому, фактично, ми маємо рік для того, щоб досягти максимуму на полі бою, а також до того, що з 2025 року допомога зупиниться, або мінімізується. Думаю, що ми вже на власних помилках навчились і будемо готуватись до різних сценаріїв розвитку подій", - додав він.