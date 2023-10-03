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В України є рік, щоб підготуватись до можливої зупинки допомоги від США, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий

3 жовтня, 2023 вiвторок
21:12
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що з 2025 року військова та фінансова допомога західних партнерів може зупинитись, або зменшуватись

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що питання допомоги Україні потрапило в перелік тих питань, що на 45 днів виносяться за дужки в США, є дуже поганим сигналом. Проте це не означає, що завтра ми вже не будемо отримувати допомогу від США. Тому Росія може не напружуватися, адже їхня головня стратегія полягає в очікування другого пришестя Трампа в США. В Росії розуміють, що в основному бюджеті США все ж допомога Україні буде продовжена", - пояснив Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" наголосив, що Україна має готуватись до різних сценаріїв розвитку подій.

"Зараз існує в США можливі дві крайності. По-перше, Україні можуть повністю зупинити виділяти будь-яку допомогу, чого хочуть прихильник Трампа. По-друге, Україні можуть збільшити допомогу для того, щоб гарантувати нам перемогу у цій війні у 2024 році. На мою думку, обидва ці варіанти не спрацюють. Найбільш вірогідним варіантом розвитку подій буде збереження підтримки приблизно на рівні поточного року. А от далі нам ніхто нічого не гарантує. Тому, фактично, ми маємо рік для того, щоб досягти максимуму на полі бою, а також до того, що з 2025 року допомога зупиниться, або мінімізується. Думаю, що ми вже на власних помилках навчились і будемо готуватись до різних сценаріїв розвитку подій", - додав він.

  • 25 вересня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.
  • Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
  • 30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну - зупинки роботи уряду.
  • 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
  • Крім того, Байден закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні.
  • Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує постачанню зброї та обладнання, затвердженому раніше.
Україна
російська армія
Джо Байден
окуповані території
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
зброя для України
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