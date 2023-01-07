В Україні назвали головне слово 2022 року

Про це зазначили на сайті словника.

Як зазначено в офіційному повідомленні "Мислово", ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії.

"Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, – "від*ться від нас". – пояснюють у "Мислово". – Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни".

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2022 року усі претенденти на звання "слова року" були пов’язані з війною. Зокрема:

доброго вечора, ми з України! – мем-вітання російсько-української війни;

катастрофа – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;

біженці/переселенці – мільйони людей були змушені покинути свої домівки;

ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;

волонтер, доброволець – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;

геноцид, терор – ця війна має геноцидальний характер, і РФ застосовує терористичні методи;

допомога – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Довідка

Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

"Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.

9 січня 2022 року, в Україні назвали головне слово 2021 року.

9 грудня у Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року".

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