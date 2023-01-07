В Україні назвали головне слово 2022 року
Фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала головним "словом" 2022 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово"
Про це зазначили на сайті словника.
Як зазначено в офіційному повідомленні "Мислово", ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії.
"Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев’янським ще у 2014 році, – "від*ться від нас". – пояснюють у "Мислово". – Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни".
Читайте також: Описує життя під час війни: британський словник назвав головне слово 2022 року
2022 року усі претенденти на звання "слова року" були пов’язані з війною. Зокрема:
доброго вечора, ми з України! – мем-вітання російсько-української війни;
катастрофа – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;
біженці/переселенці – мільйони людей були змушені покинути свої домівки;
ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;
волонтер, доброволець – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;
геноцид, терор – ця війна має геноцидальний характер, і РФ застосовує терористичні методи;
допомога – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.
Довідка
Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.
"Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.
- 9 січня 2022 року, в Україні назвали головне слово 2021 року.
- 9 грудня у Німеччині вислів Шольца про війну в Україні обрали "словом року".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе