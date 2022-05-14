В України немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян, – Офіс президента про нафтове ембарго ЄС

Про це інформують на сайті Офісу президента України, з посиланням на інтерв'ю міжнародної медіаорганізації Project Syndicate з радником Олегом Устенком.

"Росія отримує один мільярд доларів на день від експорту нафти. Ви можете собі уявити, скільки ракет, зброї та бомб вони можуть купити за шість місяців до повного запровадження ембарго. Наша позиція чітка. Ми хочемо, щоб це ембарго набуло чинності негайно. У нас немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян. За цих обставин ми вважаємо, що Європа повинна діяти негайно", – переконує Олег Устенко.

Після запровадження повного ембарго на нафту РФ у ціни на неї зростуть, що може спричинити збитки для Європи. Утім виробники нафти на Близькому Сході та Африці збільшать обсяги виробництва, що має знизити ціни.

"По-друге, китайська економіка сповільнюється, а це означає, що вона споживатиме менше нафти. Це також приведе ринки до нової рівноваги та знизить ціни", – вважає радник президента України.

Щоби пом’якшити короткостроковий негативний ефект, пропонується обмежити на перехідний період ціну на російську нафту, тобто "гранична вартість видобутку російської нафти становить близько 10 доларів за барель. Росії слід дозволити забирати ці 10 доларів за проданий барель, а кошти понад цю суму слід конфіскувати за допомогою санкцій. Ці гроші мають надійти до спеціального фонду для відбудови України".

Олег Устенко вважає, що Європа може продовжувати купувати російський газ, утім гроші мають надходити на ескроу-рахунок, яким керує спеціальна рада.

"Зі схвалення ради частина коштів може надійти в Росію для критичного імпорту, наприклад, фармацевтичних препаратів. Це дасть Росії певний стимул продовжувати продавати природний газ Європі, навіть в умовах нових санкцій. І ця ж рада може схвалити більші виплати Росії, якщо вона виведе війська з України та припинить війну", – додає радник.

Керувати цією радою має США та країни ЄС чи Європейська комісія, а також Україна.

Крім того, українська сторона хоче запровадження нових санкцій до влади РФ та припинити будь-яку торгівлю з окупантами, виключити всі російські банки із міжнародних платежів і заборонити надавати страхування для суден.

"Деякі санкції були запроваджені для осіб вищого рівня, але поки не для членів їхніх сімей. Усіх членів партії президента Росії Володимира Путіна "Єдина Росія" потрібно відрізати від Європи. Вони та члени їхніх родин усе ще проводять час у Європі, а не живуть у Росії. Їм слід заборонити це робити, щоб у них був більший стимул тиснути на Путіна з метою припинення війни", – розповів Олег Устенко.

9 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

10 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

11 травня Bloomberg повідомив, що Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій.

Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.

ЄС послабив проєкт ембарго на російську нафту. Єврокомісія виключила заборону перевезення нафти з РФ морями до третіх країн через позицією Греції та Мальти, які повідомили про важкі наслідки для економік.

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