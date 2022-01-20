В Україні оголосили переможців антипремії "Академічна недоброчесність року", у списку Шкарлет і ректор НАУ

Про це йдеться в ефірі програми "Точка зору" на I-UA.TV.



Антипремію отримали "психологиня" Людмила Гридковець за "лікування" гомосексуальності, ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, Інститут фізіології НАНУ та інші.



У номінації "Плагіатор року" переміг професор Західноукраїнського національного університету Михайло Лучко за переклад українською тексту докторської дисертації Віктора Плотнікова.



На другому місці опинився авторський колектив КНЕУ, який повторно видав монографію без згадування одного з авторів.



Третє місце посіла генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, адже в її докторській дисертації виявили плагіат.



У номінації "Посіпака-2021" перше місце зайняв міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет – за миттєве затвердження результатів виборів ректора Державного біотехнологічного університету на користь нардепа Андрія Одарченка, всупереч заявам інших кандидатів про фальсифікації.



На другому місці опинився ексдиректор Інституту фізіології імені Богомольця Олег Кришталь – за сприяння негативним управлінським змінам у закладі, який він раніше очолював.



У номінацію також потрапив суддя Жовківського районного суду Володимир Мікула. Він виправдав доцента Соколовського, який за гроші писав наукові роботи студентам.



Позицію "Фальсифікатор-2021" очолили Руслан Тихонченко та Олексій Вац, які сфальсифікували результати виборів ректора у Державному біотехнологічному університеті на користь народного депутата Андрія Одарченка.



Друге місце посіла Олеся Стасюк.



Псевдонауковцем року стала голова Української асоціації християнської психології Людмила Гридковець.



Це "звання" їй присудили за "лікування" гомосексуальності та "релігійно-упереджений cherry-picking" (вибіркове представлення фактів) у галузі психології.



Також у номінацію потрапили:

президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська, яку звинувачують у "залякуванні населення побічними ефектами вакцин і просуванні сумнівних медпрепаратів";

старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ Надія Жолобак – за "злісне заперечення небезпечності коронавірусу, твердження про шкоду від щеплень";

"винахідник" двигуна з ККД 300% Герман Ізмалков; та автор сексистського посібника "Ділова кар’єра" Іван Дахно.



У номінації переміг ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький – "за загрозу відчуження земель через забудову, переслідування та звільнення провідних кадрів".



Скандалом року стали інциденти, пов'язані з Інститутом фізіології НАНУ.



Зокрема, йдеться про оренду будівлі Управлінням державної охорони України за 1 гривню, проблеми з виборами до складу Вченої ради.



Труднощі Інститут фізіології мав і з виборами директора – наприклад, кандидатку на цю посаду Нану Войтенко звільнили неправомірним шляхом, кажуть організатори премії.



"Мурзилка-2021". Найгіршим науковим журналом, за версією організаторів антипремії, став Pain, Anaesthesia & Intensive Care.



У ньому опублікували упереджене і заангажоване дослідження щодо препарату "Біовену", яке призвело до внесення змін в інструкції та стандарти лікування COVID-19.



Причиною присудження "звання" "Мурзилка року" також стали "маніпулятивні заяви некомпетентних лікарів та хибна надія для багатьох пацієнтів".



Окрім Pain, Anaesthesia & Intensive Care, до номінації також потрапили антинаукові журнали, у яких радили лікуватися сечею, молитвою, і поширювали сумнівні твердження про властивості води.



"Спецзрадою-2021" назвали спецраду Д 27.053.01 Університету Григорія Сковороди в Переяславі.



Її члени присудили ступінь доктора історичних наук Олесі Стасюк (яку згадували в інших номінаціях), незважаючи на плагіат і фальсифікації у її дисертації.