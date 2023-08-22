В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання та втрати статусу учасника бойових дій, звівши кількість потрібних документів до однієї довідки
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в заяві.
Мельничук повідомив, що уряд спростив процедуру отримання статусу УБД, скоротивши кількість документів, які розглядає відповідна комісія з цього питання. Зокрема, достатньо надати лише одну довідку про безпосередню участь особи у вказаних заходах, яка є підставою для надання статусу.
Також під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє" міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що з 2014 року в Україні вже понад 1 млн учасників бойових дій. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна формує політику ветеранів, попри те, що війна досі триває. Для реалізації нової ветеранські політики існує п’ять ключових елементів.
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