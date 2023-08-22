В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

"Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в заяві.

Мельничук повідомив, що уряд спростив процедуру отримання статусу УБД, скоротивши кількість документів, які розглядає відповідна комісія з цього питання. Зокрема, достатньо надати лише одну довідку про безпосередню участь особи у вказаних заходах, яка є підставою для надання статусу.

Також під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє" міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що з 2014 року в Україні вже понад 1 млн учасників бойових дій. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна формує політику ветеранів, попри те, що війна досі триває. Для реалізації нової ветеранські політики існує п’ять ключових елементів.