В Україні запасів зерна, олії та інших культур достатньо на роки, – президент Українського клубу аграрного бізнесу
Алекс Ліссітса зауважив, що проблеми можуть бути в країн-експортерів. За словами експерта, країни-імпортери України – це справді бідні країни
"Імпортерами пшениці є такі країни, як Єгипет, Пакистан, Бангладеш, Кенія. Ці країни дійсно постраждають від голоду вже цього року. Йде мова про 800 млн людей, які харчувались на 30% і навіть більше з українського збіжжя", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Ліссітса зазначив, що світу справді може загрожувати розширення голоду через вторгнення РФ на територію України.
"Україна є не лише великим гравцем на світовому ринку продовольства, але й в принципі кормових культур. Тож за минулі роки Україна експортувала 45-50 млн тонн зернових культур. Окрім того, ми є найбільшими експортерами соняшникової олії". Також Ліссітса наголосив, що це не означає, що проблеми будуть в Україні: "Запасів зерна тих, що уже є, достатньо на 2 роки, запасів олії – більше, ніж на 6 років, тож проблеми стосуватимуться радше глобального ринку".
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Нагадаємо, попередньо глава МВФ заявляв, що війна в Україні матиме суттєві глобальні наслідки, особливо для сусідніх держав
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