В Україні знизилося споживання електроенергії: названо причину

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора ввечері спека тимчасово відступила, що одразу вплинуло на зменшення використання кондиціонерів. Максимальна позначка споживання електрики у вечірні години на 7% знизилася проти аналогічного показника попереднього дня", - йдеться у повідомлені.

"Однак максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена", - додали в компанії.

Там укотре закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в період із 16:00 до 23:00, а також не вмикати кондиціонер на температуру, нижчу за 23 градуси.

"У четвер вийшов у ремонт енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступні потужності в енергосистемі для покриття споживання упродовж доби", - акцентували в Укренерго.

Наразі дефіциту потужності в енергосистемі немає, однак увечері для кращого балансування буде застосовано імпорт електроенергії зі Словаччини. Експорт на сьогодні не планується.