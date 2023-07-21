В Україні знизилося споживання електроенергії: названо причину
В Україні 20 липня споживання електроенергії ввечері зменшилось на 7%. Причина - зниження температури, через що люди менше використовували кондиціонери
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора ввечері спека тимчасово відступила, що одразу вплинуло на зменшення використання кондиціонерів. Максимальна позначка споживання електрики у вечірні години на 7% знизилася проти аналогічного показника попереднього дня", - йдеться у повідомлені.
"Однак максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена", - додали в компанії.
Там укотре закликали українців ощадливо використовувати електроенергію в період із 16:00 до 23:00, а також не вмикати кондиціонер на температуру, нижчу за 23 градуси.
"У четвер вийшов у ремонт енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступні потужності в енергосистемі для покриття споживання упродовж доби", - акцентували в Укренерго.
Наразі дефіциту потужності в енергосистемі немає, однак увечері для кращого балансування буде застосовано імпорт електроенергії зі Словаччини. Експорт на сьогодні не планується.
- Міненерго веде перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн, аби запобігти блекаутам, які можуть виникати взимку через російські обстріли.
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