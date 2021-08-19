В Управлінні туризму КМДА провели обшуки
Правоохоронці провели обшуки у приміщенні Управління туризму Київської міської державної адміністрації
Про це передає пресслужба Київської міської прокуратури.
"У четвер, 19.08.2021, Печерською окружною прокуратурою м. Києва спільно з ГУ БКОЗ СБУ на підставі ухвали суду проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії у приміщенні Управління туризму та промоцій КМДА", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, слідчі дії проведено з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу безпідставного перерахування коштів за послуги з організації культурних заходів, які фактично не надавалися.
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