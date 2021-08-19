В Управлінні туризму КМДА провели обшуки

Про це передає пресслужба Київської міської прокуратури.

"У четвер, 19.08.2021, Печерською окружною прокуратурою м. Києва спільно з ГУ БКОЗ СБУ на підставі ухвали суду проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії у приміщенні Управління туризму та промоцій КМДА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, слідчі дії проведено з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу безпідставного перерахування коштів за послуги з організації культурних заходів, які фактично не надавалися.







Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".

Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Також прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".

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