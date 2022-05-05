В уряді Ізраїлю заявили про вибачення Путіна за антисемітське висловлювання Лаврова, у Кремлі - мовчать. Також президент РФ пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя

Про це йдеться на сайті уряду Ізраїлю.



Зазначається, що Нафталі Бенет "прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост".



Він також звернувся до Путіна з пропозицією про евакуацію цивільних осіб з Азовсталі у Маріуполі.



"Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН і Червоний Хрест", - йдеться у повідомленні.



У свою чергу на сайті Кремля йдеться, що Путін та Беннет обговорили ситуацію на Азовсталі.



У Кремлі зауважили, що президент РФ заявив про "готовність російських військових забезпечити евакуацію мирних жителів, яких на Азовсталі утримують націоналістичні бойовики". Путін попросив прем'єра Ізраїлю передати привітання зі святом 9 травня ветеранам Другої світової, які живуть в Ізраїлі. Він також сказав, що 40% знищених під час війни євреїв були громадянами СРСР, тому Росія та Ізраїль "дбайливо шанують памʼять жертв Голокосту". Про вибачення за слова Лаврова нічого не зазначено.

2 травня Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Тогож дня Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлеризму.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

3 травня у МЗС Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму.

Після антисемітських заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова уряд Ізраїлю вирішив збільшити допомогу Україні.

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