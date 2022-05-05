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Головна Світ В уряді Ізраїлю заявили про вибачення Путіна за антисемітське висловлювання Лаврова, у Кремлі - мовчать. Також президент РФ пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя

В уряді Ізраїлю заявили про вибачення Путіна за антисемітське висловлювання Лаврова, у Кремлі - мовчать. Також президент РФ пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя

5 травня, 2022 четвер
22:35
Світ Путін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет та президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Ізраїль повідомив, що президент РФ перепросив за антисемітську заяву свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також президент РФ пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя

Про це йдеться на сайті уряду Ізраїлю.

Зазначається, що Нафталі Бенет "прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост".

Він також звернувся до Путіна з пропозицією про евакуацію цивільних осіб з Азовсталі у Маріуполі.

"Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН і Червоний Хрест", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу на сайті Кремля йдеться, що Путін та Беннет обговорили ситуацію на Азовсталі.

У Кремлі зауважили, що президент РФ заявив про "готовність російських військових забезпечити евакуацію мирних жителів, яких на Азовсталі утримують націоналістичні бойовики". Путін попросив прем'єра Ізраїлю передати привітання зі святом 9 травня ветеранам Другої світової, які живуть в Ізраїлі. Він також сказав, що 40% знищених під час війни євреїв були громадянами СРСР, тому Росія та Ізраїль "дбайливо шанують памʼять жертв Голокосту". Про вибачення за слова Лаврова нічого не зазначено.

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Росія
Ізраїль
антисемітизм
Сергій Лавров
вибачення
євреї
Володимир Путін
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