В уряді Канади порадили своїм громадянам покинути Україну через загрозу військових дій

Про це інформує МЗС Канади.



"Рекомендуємо уникати усіх не суттєвих подорожей до України через російську агресію та накопичення військ навколо та всередині країни. Якщо ви знаходитеся в Україні, подумайте, чи ваша присутність є суттєвою", - зазначили в повідомленні.



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Крім того, у міністерстві радять узагалі не відвідувати тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини, а також Крим у зв'язку з тим, що "наша спроможність надавати консульську допомогу тут дуже обмежена".

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.

Водночас Грузія не планує евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.

Швеція й Угорщина не планують евакуювати працівників посольств з України.

Японія закликала своїх громадян покинути Україну та скасувати заплановані поїздки

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